Miami: Warum kommt die Suche nach Vermissten so langsam voran?

Anzeige

Anzeige

Miami. Unermüdlich sind Hunderte Einsatzkräfte seit dem Kollaps des Champlain Towers South am Donnerstag vergangener Woche bei Miami im Einsatz. Sie versuchen verzweifelt, die etwa 150 Vermissten unter den Trümmern zu erreichen. Zwölf Menschen konnten bisher nur tot aus den Trümmern geborgen werden. Und obwohl bereits fast eine Woche vergangen ist, kommen die Helferinnen und Helfer nur schwer voran. Laut der Nachrichtenagentur AP müssen sich die 900 Einsatzkräfte mühsam und teilweise auf Händen und Knien durch den Schutt wühlen und Trümmer mit Schaufeln, Hacken und Sägen aus dem Weg schaffen.

Am Dienstag behinderte ein Feuer, das sich in den Trümmern entzündet hatte, die Arbeiten. Auch die Wetterbedingungen mit einem herannahenden Sturm bedrohen den Fortschritt bei der Rettungsaktion. So sind am Dienstagmorgen Trümmerteile des angrenzenden Gebäudes während eines Gewitters auf die Unglücksstelle gefallen. Die Sucherinnen und Sucher mussten auf ein anderes Gebiet ausweichen, damit sie sich selbst nicht gefährden.

Der Beton ist teilweise pulverisiert

„Das Trümmerfeld ist überall verstreut und es ist kompakt, extrem kompakt“, sagte Alan Cominsky, Feuerwehrchef des Bezirks Miami-Dade, bei einer Pressekonferenz und bemerkte, dass die Teams die Trümmer stabilisieren und abstützen müssen, während die Einsatzkräfte in den Trümmern suchen. „Wir können nicht einfach hineingehen und die Objekte einfach aus dem Weg räumen, das könnte fürchterliche Konsequenzen haben.“ Experten in US-Medienberichten sprechen von einem „Pfannkuchenkollaps“, bei dem erst die für die Statik zentralen Bauelemente kollabierten und dann die benachbarten Elemente folgten. Die Trümmerteile der zwölf Stockwerke sind direkt aufeinandergefallen.

Anzeige

Laut Cominsky sind die Trümmer extrem kleinteilig, Stücke seien teilweise nur so groß wie Baseballs. Auf Fotos der Polizei ist zu sehen, wie Einsatzkräfte mit den Händen Schutt wegräumen. Zwischen einzelnen Betonteilen sind kleine Streben zu sehen, dazwischen Betonteile in Kieselgröße – oder noch kleiner. Nur ab und an können Kräne oder anderes schweres Gerät einzelne, noch zusammenhängende Platten aus dem Schutt heben.

Bei jedem Schritt bewegt sich der Schuttberg

Anzeige

Cominskys Stellvertreter sagt, dass der Beton teilweise pulverisiert sei. Bei jedem Schritt bewege sich der Schuttberg. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Feuerwehr bitten die Verantwortlichen immer wieder um Geduld: Bei dem Einsatz müsse auf die Sicherheit der Einsatzkräfte geachtet werden. Deshalb sei nur ein schrittweises Vorankommen möglich. Auf den Fotos stehen die Helferinnen und Helfer dicht an dich – laut Bezirksbürgermeisterin Levine Cava gibt es genügend Einsatzkräfte. Unterstützung kommt auch mit einem Spezialistenteam aus Israel.

In einer Pressekonferenz berichtet Cava, dass die Rettungskräfte nun vorsichtig eine Art Graben durch das Trümmerfeld graben, sodass sie einfacher in tiefere Schichten vordringen können. Auch haben Geräte eingeschlossene Hohlräume in dem Schutt ausmachen können. Mit Spürhunden, Spezialkameras und Sonarinstrumenten wird nach Lebenszeichen gesucht. Auch nach Klopfzeichen oder Hilferufen gehorcht. Doch konnten die Helfer noch nicht zu den Hohlräumen vordringen.

Tote konnten bisher nur aus oberen Stockwerken geborgen werden

Anzeige

Die Toten, die bisher geborgen wurden, wohnten laut Informationen der „New York Times“ im elften, zehnten, neunten, achten und siebten Stockwerk. Alle Wohnungen dieser Bewohnerinnen und Bewohner befanden sich auf der Nord-Ost-Seite des Gebäudes. Aus den unteren Stockwerken gibt es noch keine bestätigten Todesfälle. Am Dienstag berichtete Bezirksbürgermeisterin Cava von grausigen Funden: Nach ihren Angaben entdeckten die Einsatzkräfte noch nicht identifizierte „menschliche Überreste“, also Teile von Körpern, die durch die Wucht des Einsturzes zerfetzt wurden.

Die Einsatzkräfte haben bereits etwa 1300 Tonnen Schutt abgetragen. Doch je länger die Rettungsarbeiten dauern, umso größer ist die Angst, dass die Menschen, die noch vermisst werden, nur noch tot geborgen werden können.