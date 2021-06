Miami: Feuer erschwert Suche nach Vermissten

Suche in den Trümmern des eingestürzten Hochhauses: Such- und Rettungskräfte suchen in der Ruine des Champlain Towers South Condo nach Überlebenden, während dichter Rauch von einem Feuer in den Trümmern die Luft in Surfside, Florida, füllt. © Quelle: Wilfredo Lee/AP/dpa