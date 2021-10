„Pamela“ erreicht als Hurrikan das mexikanische Festland

Anzeige

Mexiko Stadt. „Pamela“ hat die mexikanische Pazifikküste als Hurrikan erreicht. Zuvor war „Pamela“ als Tropensturm eingestuft worden, hatte aber am Mittwoch kurz vor Erreichen der Küste 65 Kilometer nördlich der Hafenstadt Mazatlán wieder an Fahrt aufgenommen.

120 Kilometer pro Stunde

Das nationale Hurrikan-Zentrum der USA gab die maximale Windgeschwindigkeit von „Pamela“ mit 120 Kilometern pro Stunde an. Es wird jedoch erwartet, dass sich der Sturm mit seinem Abzug landeinwärts schnell abschwächt. Der Sturm bewegte sich mit 22 Kilometern pro Stunde weiter, Ausläufer könnten Texas am späten Mittwoch oder Donnerstag erreichen und starke Regenfälle nach Texas und in den Südosten von Oklahoma bringen.

Das Hurrikan-Zentrum warnte vor lebensgefährlichen Sturmfluten, Überschwemmungen und gefährlichen Winden in den betroffenen Gebieten.