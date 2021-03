Mexiko: Frau stirbt bei Polizeieinsatz in Tulum

Anzeige

Tulum. Bei einem Polizeieinsatz im mexikanischen Strandort Tulum ist eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Quintana Roo am Samstag mitteilte, sei deswegen am Samstag eine Ermittlung eingeleitet worden. Vier beteiligte Beamte seien befragt worden.

Szenen erinnern an George-Floyd-Fall

In Videos etwa der mexikanischen Zeitung „El Universal“ ist zu sehen, wie Polizisten die am Boden liegende Frau umringen und eine Polizistin auf ihrem Rücken kniet. Die Frau schreit. In einem anderen Video ist die Frau bewegungslos und die Polizistin betrachtet sie stehend mit ihren drei Kollegen. Die Identität der Frau gab die Staatsanwaltschaft nicht preis. Aber das Außenministerium El Salvadors verurteilte den Tod der Mitbürgerin Victoria Esperanza Salazar Arias in Tulum in einer Mitteilung.

Die Szenen erinnerten an die Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA. Floyd war bei einer brutalen Festnahme in Minneapolis 25. Mai 2020 ums Leben gekommen, was in den USA monatelang zu Massenprotesten gegen Polizeigewalt und Rassismus geführt hatte. Am (heutigen) Montag beginnt das Hauptverfahren gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin.

Die Polizei in Quintana Roo war bereits im November 2020 in die Kritik geraten, als sie bei einer Demonstration gegen Frauenmorde in Cancún scharfe Munition einsetzte.