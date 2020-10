Mexiko: Erdrutsch und Starkregen durch Tropensturm - sechs Tote

Anzeige

Mexiko-Stadt. Tropensturm "Gamma hat im Südosten Mexikos laut den Behörden mindestens sechs Menschen in den Tod gerissen, darunter zwei Kinder. Vier Tote seien im Staat Chiapas zu beklagen gewesen, wo ein Erdrutsch auf einem Berghang Häuser unter sich begraben habe, teilte der Zivilschutz am Sonntag mit.

Zwei weitere Todesfälle habe es in Tabasco gegeben, wo eine Person von Wassermassen fortgeschwemmt worden und eine andere ertrunken sei. Der Sturm war am Vortag nahe Tulum mit maximalen Windgeschwindigkeiten von fast 110 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte.

Über Teile der Halbinsel Yucatán, Tabasco und Chiapas brach Starkregen herein. In Tabasco wurden mehr als 3400 Menschen in Notunterkünfte verlegt.