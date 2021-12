Schießerei in Mexiko: Acht Menschen sterben - darunter ein Baby

Anzeige

Mexiko-Stadt. Bei einem Schusswaffenangriff im Norden von Mexiko sind acht Menschen tödlich verletzt worden. Behördenangaben zufolge hatten es die Angreifer am Dienstagabend (Ortszeit) offenbar auf vier Männer in einem Haus am Stadtrand von Silao abgesehen. Diese und eine Frau seien getötet worden.

In einem nahe gelegenen Haus habe die Polizei ein erschossenes 16-jähriges Mädchen und ein erschossenes Baby gefunden, teilten die Behörden mit. Den Angaben zufolge war zunächst unklar, ob sie auch ins Visier genommen worden waren. Ein Mann sei am Mittwoch (Ortszeit) seinen Verletzungen erlegen.

Gebäude wurde womöglich von Drogenabhängigen genutzt

Medien berichteten, das Gebäude mit den offenbar ins Visier genommenen vier Männern sei womöglich von Drogenabhängigen genutzt worden. Die Staatsanwaltschaft des mexikanischen Staats Guanajuato teilte mit, bei dem Angriff seien drei weitere Menschen verletzt worden.