Rap als Mutmacher: Mexikanischer Polizist rappt über Drogenkrieg

Mexiko, Mexiko-Stadt: Alan Galván steht in dem Tonstudio in seinem Haus und hält ein Mikrofon in der Hand. Galván ist 29 Jahre alt, Polizeibeamter in Mexiko-Stadt, lebt im östlichen Teil der Metropole und hat einen zweiten Beruf, die Musik. Galván nennt sich Ese Gorrix und singt Lieder über die Arbeit der mexikanischen Sicherheitskräfte. © Quelle: Jair Cabrera Torres/dpa