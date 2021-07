Meteorologen erwarten extreme Hitzewelle im Westen der USA

Dezente Linderung der Hitzequalen: Menschen gehen in Las Vegas an Nebelmaschinen vorbei, die zur Abkühlung entlang des Las Vegas Strip eingesetzt werden. Las Vegas könnte an diesem Wochenende sein Temperatur-Allzeithoch erreichen, da für den Bundesstaat und große Teile der westlichen USA extreme Hitze vorhergesagt wird. © Quelle: John Locher/AP/dpa