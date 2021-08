Metallica bringt Song zugunsten von Flutopfern in Deutschland raus

Anzeige

Berlin. Als leuchtende Schallplatte und in zwei CD-Formaten kommt am Freitag (20. August) ein Song der US-Band Metallica zugunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf den Markt. Die Einnahmen der Neuveröffentlichung des Kult-Songs „Enter Sandman“ sollen laut der Plattenfirma Universal Music über die Charity-Stiftung der Band zu hundert Prozent gespendet werden.

Zum 30. Geburtstag des sogenannten Schwarzen Albums der Heavy Metal-Band werden auch diverse Coverversionen veröffentlicht, deren Erträge laut der Stiftung „All within my Hands“ für wohltätige Zwecke verwendet werden sollen. Die „Enter Sandman“-Schallplatte ist laut Universal Music aus Vinyl gepresst, das im Dunkeln leuchtet. Der Song dreht sich um eine düstere Sandmann-Geschichte.