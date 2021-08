Messerattacke in Zug in Tokio: zehn Verletzte

Anzeige

Anzeige

Mit einem Messer hat ein Mann in einem Pendlerzug in Tokio auf mindestens zehn Passagiere eingestochen. Der Verdächtige habe die Flucht ergriffen, die Tatwaffe dabei zurückgelassen und sei später von der Polizei festgenommen worden, berichtete der Fernsehsender NHK. Zwei der Fahrgäste wurden demnach schwer verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden neun Verletzte in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. Sie seien alle bei Bewusstsein.

Die Tat trug sich nach Angaben des Bahnbetreibers Odakyu in der Nähe der Bahnhofs Seijogakuen zu. Die Bahn fährt auf der Strecke zumeist oberirdisch, war zum Zeitpunkt der Attacke aber unterirdisch unterwegs. Von NHK ausgestrahlte Bilder zeigten Beamte und Streifenwagen auf der Straße, wo der Verdächtige festgenommen wurde. Details zu den Hintergründen wollte die Polizei zunächst nicht nennen. In Tokio werden aktuell die Olympischen Sommerspiele ausgetragen, die am Sonntag enden.