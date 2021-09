Hamburg: Nach Tod durch Messerattacke - Haftbefehl für Verdächtigen

Anzeige

Hamburg. Nach einer tödlichen Messerattacke in Hamburg ist gegen einen Verdächtigen Haftbefehl erlassen worden. „Der Haftbefehl ist wegen Totschlags in Tateinheit mit vorsätzlichem Totschlag ergangen“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der 19 Jahre alte Deutsche habe vor dem Haftrichter keine Angaben zur Sache gemacht.

Messerangriff auf Vater und Sohn

Ersten Erkenntnissen zufolge soll er in der Nacht zum Sonntag einen 57 Jahre alten Mann und dessen 28 Jahre alten Sohn im Hamburger Stadtteil Altona mit einem Messer angegriffen haben. Den Angaben zufolge hat er dabei auf die Oberkörper der beiden eingestochen. Der Vater starb noch am Tatort. Der Sohn war erst nach einer Not-Operation nicht mehr in Lebensgefahr. Der Verdächtige war wenige Stunden nach der Tat in Iserbrook vorläufig festgenommen worden.

Die jungen Leute sollen sich erst etwa eine Stunde gekannt haben, so die Sprecherin weiter. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt und Teil der Ermittlungen der Mordkommission.