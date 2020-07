Messerangriffe auf Frauen in Norwegen: Eine Tote, zwei Verletzte

Anzeige

Oslo. Drei Frauen sind in der Nacht zu Mittwoch an verschiedenen Orten in einer südnorwegischen Stadt angegriffen worden. Eine von ihnen erlag später ihren schweren Stichverletzungen, wie die zuständige Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst.

Eine zweite Frau wurde bei einem der Angriffe in der Stadt Sarpsborg rund 90 Kilometer südlich von Oslo schwer verletzt, eine dritte leichter, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur NTB sagte.

Täter ist polizeibekannt

Der Täter habe ersten Erkenntnissen zufolge alleine gehandelt und sei bereits zuvor polizeibekannt gewesen. Weitere Hintergründe waren zunächst unbekannt. Die Menschen in Sarpsborg wurden wegen der Vorfälle in der Nacht vorübergehend dazu angehalten, nicht aus dem Haus zu gehen.