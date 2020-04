Messerangriff in Südostfrankreich: Zwei Tote und mehrere Verletzte

Anzeige

Romans-sur-Isère. Bei einem Messerangriff im Zentrum der Stadt Romans-sur-Isère im Südosten Frankreichs sind Medienberichten zufolge am Samstag mindestens zwei Menschen getötet worden. Zur Motivation des von der Polizei festgenommenen mutmaßlichen Täters wurde zunächst nichts bekannt. Die Medien beriefen sich auf Feuerwehr, Polizei- und Ermittlerkreise. Demnach sollen sich die Angriffe in einer Straße und einem Geschäft ereignet haben. Sieben Menschen sollen dabei verletzt worden sein, darunter soll mindestens eine Person in Lebensgefahr schweben. Laut französischer Nachrichtenagentur AFP soll es sich bei dem Verdächtigen um einen 33-jährigen Mann handeln.

🔴 URGENT - Attaque au couteau à Romans-sur-Isère : le bilan s'alourdit à 2 morts et 5 blessés dont plusieurs grièvement, selon Le Dauphiné. L'assaillant, un Soudanais demandeur d'asile, aurait crié Allah akbar d'après des témoins, affirme France bleu. Il a été arrêté. #police pic.twitter.com/vWbMNvLSZX — Conflits (@Conflits_FR) April 4, 2020

RND/dpa