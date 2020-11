Messerangriff auf zwei Frauen in Lugano - terroristisches Motiv nicht ausgeschlossen

Anzeige

Lugano. In einem Kaufhause in Lugano in der Schweiz hat am Dienstagnachmittag eine Frau zwei andere Frauen mit einem Messer angegriffen. Ein terroristischer Hintergrund kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Verdächtigen handelt es um eine 28-jährige Schweizerin. Sie war laut Tessiner Kantonspolizei um kurz nach 14 Uhr in dem Kaufhaus mit einem Messer auf die beiden Frauen losgegangen. Eines der Opfer erlitt demnach schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Das zweite Opfer wurde leicht verletzt.

„Ein terroristisches Motiv kann zur Zeit nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Am Abend wollen die Ermittler auf einer Pressekonferenz über den Fall informieren.