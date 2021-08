Merkel spricht Menschen in Haiti ihr „tief empfundenes Beileid“ aus

Anzeige

Berlin. Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Menschen ihr „tief empfundenes Beileid“ ausgesprochen. „Mein besonderes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer und all jenen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung“, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag.

Bei dem Erdbeben in Haiti wurden mindestens 304 Menschen getötet und über 1800 verletzt. Darüber hinaus wurden zahlreiche Gebäude zerstört. Weitere Opfer werden befürchtet. Rettungskräfte und Bürger bargen in den Stunden nach dem Unglück viele Menschen aus den Trümmern.

2010 starben mehr als 220.000 Menschen bei Erdbeben in Haiti

Die Ereignisse wecken Erinnerungen an das Erdbeben im Jahr 2010: Damals waren mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 300.000 wurden verletzt, über eine Million Menschen verloren ihr Zuhause.