Mensch bei Vorfall in Delmenhorst getötet: Tatverdächtiger festgenommen

Anzeige

Anzeige

Delmenhorst. In Delmenhorst ist am Sonntagabend ein Mensch tödlich und ein zweiter schwer verletzt worden. Ein Polizeisprecher sprach am Morgen von zwei verschiedenen Tatorten. Ob beide Fälle miteinander zusammenhängen, sagte er nicht. Auch Geschlecht und Alter der Opfer waren zunächst unklar.

Ein anderer Sprecher bestätigte am frühen Montagmorgen die Festnahme eines Tatverdächtigen in Bremen.