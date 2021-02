Gasexplosion beim Roten Kreuz in Memmingen – vier Personen verletzt

Anzeige

Memmingen. Am frühen Freitagmorgen gegen 6 Uhr hat es in der Innenstadt von Memmingen (Bayern) einen lauten Knall gegeben. Eine Gasleitung war explodiert – offenbar in einem Gebäude des Bayerischen Roten Kreuzes in der Donaustraße. Vier Personen wurden bei der Explosion verletzt, berichtet die „Augsburger Zeitung“. Darunter sei auch ein Schwerverletzter, erklärt ein Polizeisprecher.

Dem Bericht zufolge seien in einem Umkreis von 500 Metern alle Häuser evakuiert worden, da eine weitere Explosion nicht auszuschließen sei. Rettungskräfte hätten die vier Verletzten in ein Klinikum gebracht. Ursache der Explosion sei laut Polizei vermutlich ein Defekt gewesen. Spezialisten seien nun auf der Suche nach dem Leck. Der Bereich sei weiträumig abgesperrt.

Bei den Verletzten handelt es sich nach Informationen der „Augsburger Zeitung“ um Rettungskräfte sowie eine Putzkraft.