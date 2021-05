Nach Corona-Fall: Tausende Footballfans in Melbourne in Quarantäne

Anzeige

Melbourne. Nachdem ein Fan nach einem Spiel der Australian Football League (AFL) in Melbourne positiv auf Corona getestet wurde, hat dies Konsequenzen für tausende Fans. Wie die AFL in einem Statement schreibt, müssen sich alle Personen, die beim Spiel im Marvel Stadium am Sonntag in der Nähe der mit Covid-19 infizierten Person saßen, nun in häusliche Isolation begeben, bis sie ein negatives Testergebnis vorweisen können.

In der Nähe saßen laut Angaben der AFL Fans in etwa 40 Reihen. Zusätzlich wollen die Gesundheitsbehörden Videomaterial auswerten, um festzustellen, ob es noch weitere Kontakte mit Quarantänepflicht gibt. Beim Spiel zwischen Essendon und North Melbourne waren 23.000 Fans anwesend.

Melbourne kämpft gegen erneuten Corona-Ausbruch

Die australische Metropole Melbourne hat nach neuen Corona-Infektionen schärfere Restriktionen verhängt. In Räumen gilt Maskenpflicht, dort dürfen sich auch nur maximal fünf Personen treffen, wie der amtierende Regierungschef des Staates Victoria, James Merlino, am Dienstag anordnete. Im Freien dürfen maximal 30 Personen zusammenkommen. Die Beschränkungen sollen bis Ende kommender Woche gelten.

Die Fälle wurden in Zusammenhang mit einem Reisenden aus Melbourne gebracht, der sich in einem Quarantänehotel infiziert hatte. Die zweitgrößte Stadt Australiens hatte im vergangenen Jahr den größten Corona-Ausbruch des Landes erlebt. Im August 2020 wurden bis zu 725 Neuinfektionen an einem Tag festgestellt, während das Virus in anderen Teilen des Landes praktisch ausgerottet war.