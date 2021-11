„Mein Name ist Cleo“: Australische Polizei findet entführtes Kind lebend

Anzeige

Sydney. Emotionale Szenen spielten sich am Mittwochmorgen in Australien ab, als die Nachricht durch das Land ging, dass die kleine Cleo Smith lebend aufgefunden wurde. Der amtierende Polizeikommissar von Westaustralien, Col Blanch, sagte in einem Radiointerview mit dem lokalen Sender „Perth Radio 6PR“, er habe „erfahrene Polizeibeamte vor Erleichterung weinen sehen“. Auch er selbst sei „sprachlos“, dass die Vierjährige lebend entdeckt wurde. So etwas komme „nur sehr selten“ vor, meinte er. Aber alle hätten „von ganzem Herzen gehofft“, dass es wahr werden würde.

Nadel im Heuhaufen

Blanch sagte, die Beamten hätten Tausende von Fotos, Überwachungsvideos, Zeugenaussagen und Hinweise aus der Gemeinde durchkämmt. Insgesamt hatten 100 Polizisten in den vergangenen 18 Tagen an Cleos Fall gearbeitet. „Wir haben buchstäblich nach der Nadel im Heuhaufen gesucht und sie gefunden“, sagte der Polizeikommissar. Als die Beamten sie gegen 1 Uhr nachts in einem abgesperrten Haus in Carnarvon, einem Ort mit über 4000 Einwohnern rund 900 Kilometer nördlich von Perth, fanden, da sei „kein Auge trocken geblieben“. Berichten zufolge hatte einer der Polizeibeamten das kleine Mädchen hochgehoben und gefragt, wie sie heiße. Daraufhin antwortete sie: „Mein Name ist Cleo.“

Nach ersten Berichten scheint die Vierjährige gesund zu sein. Ihre Mutter Ellie Smith postete am Mittwoch auf Instagram: „Unsere Familie ist wieder vollständig.“ Unzählige Menschen äußerten daraufhin ihre Freude darüber, dass Cleo wieder mit ihren Eltern vereint werden konnte. „Ganz Australien war heute auf dem Weg zur Arbeit in Tränen“, postete eine Internetnutzerin. Andere schrieben, dies sei die beste Nachricht überhaupt. Selbst Australiens Premierminister Scott Morrison äußerte sich über Twitter und schrieb, die Nachricht sei „wunderbar“ und „unsere Gebete wurden erhört“.

Kriminologin: „Fast ein Wunder“

Nähere Details über den Entführer und sein Motiv sind bisher nicht bekannt gegeben worden: Es handelt sich wohl um einen 36-jährigen Mann aus Carnarvon, der der Familie von Cleo nicht bekannt war. Die Polizei stieß nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf ihn. Nachbarn war aufgefallen, dass er Windeln gekauft hatte, obwohl er selbst keine Kinder hat. Als die Polizei das Haus gegen ein Uhr nachts stürmte, war er selbst nicht zu Hause gewesen. Er konnte aber später festgenommen werden.

Xanthe Mallett, eine Kriminologin der Universität von Newcastle, sagte dem australischen Sender ABC, dass ein Fall wie der von Cleo „selten“ sei. „Ich kann mich nicht an einen solchen Fall erinnern, in dem ein Kind nach so langer Zeit sicher und wohlbehalten zu seiner Familie zurückgebracht wurde“, sagte sie. Das sei „fast ein Wunder“.

18 Tage vermisst

Die kleine Cleo war seit Mitte Oktober vermisst worden. Sie war mit ihrer Familie beim Zelten in einem eher abgelegenen Campingplatz rund 50 Kilometer nördlich von Carnarvon an der westaustralischen Küste gewesen. Ihre Eltern hatten sie zuletzt gegen 1:30 Uhr nachts gesehen, als sie aufwachte und nach einem Glas Wasser fragte. Als ihre Mutter gegen 6 Uhr morgens wieder nach ihr schaute, war sie verschwunden. Auch ihr Schlafsack fehlte. Zunächst hatte man noch gehofft, das kleine Mädchen sei nur auf Erkundungstour gegangen und habe sich verlaufen, doch als eine intensive Suchaktion sie nicht aufspürte, verdichteten sich die Hinweise auf eine mögliche Entführung. Beispielsweise war der Reißverschluss des Zeltes so hoch gezogen worden, dass die Vierjährige gar nicht so weit nach oben hätte reichen können.

Für Hinweise zur Lösung des Falles hatte die Polizei eine Million Australische Dollar, umgerechnet rund 640.000 Euro, ausgeschrieben. Selbst das australische Parlament in Canberra hatte den Fall in der vergangenen Woche thematisiert. Innenministerin Karen Andrews plädierte im Repräsentantenhaus dafür, den Behörden mehr Handlungsspielraum bei Verbrechen gegen Kinder einzuräumen.

Mehrere prominente Vermisstenfälle

Der Fall ließ in der australischen Bevölkerung Erinnerungen an andere prominente Vermisstenfälle hochkommen, die bis heute allesamt nicht geklärt werden konnten. 2014 beispielsweise verschwand der damals dreijährige William Tyrrell. Als Spiderman verkleidet war der kleine Junge gemeinsam mit seiner Schwester um das Haus seiner Pflege-Großmutter gelaufen. Die Großmutter und Williams Pflegemutter saßen vor dem Haus in der Sonne. Gegen 10.25 Uhr sah seine Familie ihn zum letzten Mal um das Haus rennen. Fünf Minuten verstrichen, bis die Mutter losging und ihn im Garten suchte. Obwohl die Familie die Polizei innerhalb von nur 30 Minuten einschaltete und in den Folgetagen hunderte Freiwillige alle Wälder und Seen in der Umgebung durchkämmten, konnte der Junge bis heute nicht wieder aufgefunden werden. Auch in Williams Fall geht die Polizei inzwischen von einer Entführung aus.

Ein weiterer Fall ist inzwischen über 50 Jahre her: 1966 verließen die neunjährige Jane Beaumont, ihre siebenjährige Schwester Arnna und der vierjährige Bruder Grant gemeinsam das Haus, um einen Tag am Strand zu verbringen. Doch am Abend kamen die drei Geschwister nicht wie gewohnt mit dem Bus nach Hause. Sie blieben verschwunden und trotz etlicher Aussagen von Zeugen, die die Kinder mit einem blonden, gebräunten Mann mit dünnem Gesicht und athletischer Figur am Strand gesehen haben wollen, wurde weder ein Täter noch die Kinder selbst je gefunden. Die Polizei versucht bis heute, das Verschwinden der Kinder aufzuklären. Auch im Fall der Beaumont-Kinder ist sich die Polizei inzwischen sicher, dass ein Verbrechen vorliegt. Doch trotz etlicher verdächtiger Personen wurde nie jemand für die Entführung und den wahrscheinlichen Mord an den Kindern verurteilt.