„Mein Kampf“-Nachdrucke: Polizei findet 80 Paletten mit Nazi-Büchern

Leipzig. Die sächsische „Soko Rex“, die Polizei-Sonderkommission Rechtsextremismus, hat in Leipzig und im Landkreis Leipzig mehrere Objekte durchsucht. Dabei sei in Geschäfts- und Lagerräumen sowie zwei Wohnungen umfangreiches Beweismaterial wie Bücher und elektronische Speichermedien sichergestellt worden, teilte das Landeskriminalamt Sachsen am Freitag in Dresden mit.

In einer Lagerhalle seien rund 80 Paletten mit mehreren Tausend strafrechtlich relevanten oder indizierten Publikationen sichergestellt worden. Unter anderem fanden die Beamten zahlreiche unkommentierte Nachdrucke des Buchs „Mein Kampf“ von Adolf Hitler. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Volksverhetzung. Der Beschuldigte, ein 38-jähriger Leipziger, soll sich maßgeblich an der Lagerung und am Versand strafrechtlich relevanter und indizierter Bücher eines zuletzt in Leipzig ansässig gewesenen Verlags beteiligt haben.

Der gesondert verfolgte mutmaßliche Inhaber dieses Verlags soll sich gegenwärtig in Osteuropa aufhalten, hieß es. Am Einsatz waren mehr als 60 Beamte des Landeskriminalamtes und der Bereitschaftspolizei Sachsen beteiligt.