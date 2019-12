Mehrjährige Haftstrafen wegen tödlicher Stöße in Nürnberger S-Bahngleis

Anzeige

Nürnberg. War es Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge? Diese Frage stand im Zentrum des Prozesses um den tödlichen Streit an einer Nürnberger S-Bahnstation Anfang des Jahres. Und die Richter am Landgericht Nürnberg-Fürth beantworteten sie am Mittwoch mit Antwort zwei: Wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilten sie die zwei zur Tatzeit 17 Jahre alten Angeklagten zu dreieinhalb und zu dreieinviertel Jahren Jugendstrafe. Den Angehörigen der zwei gestorbenen Teenager ist das nicht genug.

Nach Überzeugung des Gerichts haben die beiden Angeklagten Ende Januar nach einem Discobesuch drei 16-jährige Jugendliche bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnsteig der Station Frankenstadion ins Gleisbett gestoßen. Während sich ein Jugendlicher durch einen Sprung im letzten Moment retten konnte, wurden die zwei anderen von einem einfahrenden Zug überrollt und getötet.

Überwachungsvideo von zentraler Bedeutung

Von zentraler Bedeutung für den Prozess sei ein Überwachungsvideo, sagte der Vorsitzende Richter. Dieses zeige, dass die Gewalt von der Gruppe der beiden Angeklagten ausgegangen sei. Einer der Angeklagten habe sich von hinten an dem nicht geöffneten Rucksack von einem der 16-Jährigen zu schaffen gemacht. Darauf angesprochen, habe er aggressiv und provokativ reagiert. Die beiden späteren Opfer hätten versucht, die Situation zu beschwichtigen. Auf engstem Raum zwischen Treppengeländer und Bahnsteigkante sei der Konflikt dann eskaliert.

Die Nebenklage hatte im Auftrag der Hinterbliebenen eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert. Dem folgte die Jugendkammer des Gerichts nicht. Sie habe Zweifel daran, ob die Verurteilten während der Auseinandersetzung auf dem mit Menschen gefüllten Bahnsteig den Zug gesehen oder gehört haben. Deshalb liege kein Tötungsvorsatz vor.

Angeklagte bestreiten Tötungsabsicht

Kritik äußerte der Richter aber an der Deutschen Bahn, weil es bei der Durchfahrt des Zuges keine Warndurchsage auf dem Bahnsteig gegeben und der Konzern auch danach keine solchen Maßnahmen ergriffen habe. „Es wäre ohne weiteres möglich, etwa Lautsprecherdurchsagen zu machen, die vor durchfahrenden Zügen warnen.“

Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und fünf Monate sowie drei Jahre und neun Monate gefordert. Die Verteidiger der beiden Jugendlichen hielten Strafen von höchstens zwei Jahren Haft zur Bewährung für ausreichend. Sie bestritten eine Tötungsabsicht. In Briefen entschuldigten sich ihre Mandanten bei den Familien der getöteten Jugendlichen und zahlten an die als Nebenkläger auftretenden Familien Beträge von 10 000 beziehungsweise 10 250 Euro.

Die Väter der beiden aus dem mittelfränkischen Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) stammenden getöteten Teenager zeigten sich über das aus ihrer Sicht zu milde Urteil enttäuscht. Auch für Körperverletzung mit Todesfolge sehe das Jugendstrafrecht bis zu zehn Jahre Gefängnis vor. „Wir sind hier im unteren Drittel. Es sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Und es gibt viele Leute, die daran bis heute zu knabbern haben. Dafür ist das Strafmaß doch überraschend niedrig ausgefallen“, sagte einer der Väter.

Angriffe auf Bahnhöfen sorgen immer wieder für Entsetzen

Der Vater des zweiten getöteten Jugendlichen forderte eine Anklage auch gegen jenen Jugendlichen, der sich in letzter Sekunde vor dem heranfahrenden Zug in Sicherheit bringen konnte. Dieser habe seinem Sohn, kurz bevor er ins Gleis fiel, gegen die Schläfe geschlagen.

Ein Anwalt der Angehörigen sagte, ob eine Revision gegen das Urteil eingelegt werde, sei noch zu prüfen. Die Jugendlichen hätten nicht auf einer grünen Wiese gestanden. „Sie warteten alle am Bahngleis auf eine S-Bahn - es war doch schon deshalb klar, dass jederzeit ein Zug ein- oder ausfährt.“ Die Verteidiger sprachen dagegen von einer „vorverurteilenden Medienberichterstattung“.

Bundesweit sorgen Angriffe auf Bahnhöfen immer wieder für Entsetzen. Ende Oktober starb im Berliner U-Bahnhof Kottbusser Tor ein 30-Jähriger, der vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen worden war. Im Juli hatte ein Mann einen achtjährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen einfahrenden ICE in den Tod gestoßen. Als Konsequenz daraus kündigten Bundesregierung und Bahn an, die Videoüberwachung an Bahnhöfen auszuweiten.

Täter entschuldigen sich mit Briefen bei Familien

Der Prozess fand wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Videoüberwachung an Bahnhöfen soll ausgeweitet werden

