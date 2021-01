Ein Toter und mehrere Verletzte bei Brand in Berliner Pflegeheim

Anzeige

Berlin. Bei einem Feuer in einem Pflegeheim in Berlin-Kladow ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Drei Menschen seien schwer, zehn leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Abend bei Twitter mit. Das Feuer sei unter Kontrolle.

Rund 140 Rettungskräfte seien im Einsatz. Ein Zimmer eines Bewohners im ersten Obergeschoss sei komplett ausgebrannt, sagte ein Sprecher.

Wegen des dichten Rauchs war es laut Feuerwehr für die Pflegebedürftigen schwierig, aus dem Gebäude zu kommen.