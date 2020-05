Mehrere Lagerhallen brennen in Tegel - Großeinsatz der Feuerwehr

Anzeige

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist am Sonntag mit einem Großaufgebot zu einem Lagerhallen-Brand im Stadtteil Tegel ausgerückt. In der Flohrstraße waren in einem weitgehend von Gewerbe genutzten Gebiet mehrere Lagerhallen in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Eine dunkle Rauchwolke war weit zu sehen. Personen waren nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr nicht in Gefahr. Die Feuerwehr stockte ihre Einsatzkräfte auf und hatte zuletzt 110 Kräfte im Einsatz. Auch die Flughafenfeuerwehr eilte mit einem großen Tankfahrzeug zur Hilfe.

Umliegende Straßen im Bereich der Flohrstraße wurden wegen der Löscharbeiten gesperrt. Die Feuerwehr versuchte, den Brand von mehreren Seiten zu löschen und noch nicht erfasste Bereiche zu schützen. Immer wieder waren explosionsartige Geräusche zu hören. Laut Feuerwehr könnten diese von Propangasflaschen stammen, die der Hitze nicht standhielten.

Die Feuerwehr warnte via Twitter, das betroffene Gebiet in der Nähe das Flughafens zu meiden. “Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Betreten Sie keine verqualmten Räume”, hieß es. Die U-Bahn-Linie 6 war zwischen den Stationen Alt-Tegel und Kurt-Schumacher-Platz unterbrochen. Die ersten Einsatzkräfte waren laut Feuerwehr um 15.17 Uhr ausgerückt.

RND/dpa