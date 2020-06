Mehrere große Waldbrände wüten im US-Bundesstaat Utah

Anzeige

Anzeige

Salt Lake City. Ein sich rasant ausbreitender Waldbrand hat in der Nacht zum Sonntag die Bewohner mehrerer Städte des US-Bundesstaates Utah aufgeschreckt. Um kurz nach drei Uhr morgens evakuierte die Feuerwehr Dutzende Häuser in Lehi und Draper nahe der Metropole Salt Lake City, wie die örtlichen Behörden auf Twitter mitteilten.

Den Brand hatten den Angaben zufolge Feuerwerkskörper ausgelöst, die in der nahen Bergkette Traverse Mountains gezündet worden waren. Starke Winde trieben die Flammen demnach schnell auf Lehi und Draper zu, die jeweils Zehntausende Einwohner zählen.

Zugleich wüteten weiter südlich in Utah drei Buschfeuer, die am Freitag von Blitzeinschlägen ausgelöst worden waren. In den Bezirken Millard und Beaver verbrannten bis Sonntag rund 80 Quadratkilometer Wald.