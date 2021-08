Mehr als ein Jahr durch China gewandert: Elefantenherde nähert sich wieder ihrer Heimat

Anzeige

Peking. Nach einer mehr als einjährigen Wanderung durch den Südwesten Chinas ist eine Elefantenherde wieder Richtung Heimat unterwegs. Die 14 Elefanten wurden Sonntagnacht über den Fluss Yuanjiang in der Provinz Yunnan geleitet. Dort seien sie bereits wieder in einem für sie passenden Lebensraum, teilte die nationale Forst- und Graslandbehörde mit. Helfer sollen sie dabei unterstützen, von dort in ihr 200 Kilometer entferntes Schutzgebiet in der autonomen Präfektur Xishuangbanna Dai zu gelangen.

Dieses hatte die Herde aus unerklärlichen Gründen verlassen und war unter den Augen ganz Chinas und aller Welt durch den vielerorts dicht besiedelten Südwesten Chinas gezogen. Die Elefanten plünderten Bauernhöfe und sogar einmal ein Altersheim, um an Essen zu gelangen, zogen durch Dörfer und kamen auch der Metropole Kunming sehr nahe.

Behörden ließen die Tiere passieren

Verletzt wurde aber niemand. Die örtlichen Behörden machten überall den Weg für die Herde frei, sperrten Straßen und ließen die Tiere passieren. Ein Elefant, der von der Herde getrennt wurde, wurde betäubt und bereits in das Reservat zurückgebracht.