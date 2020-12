Mehr als 3000 Corona-Tote in USA an einem Tag

Anzeige

Mission. Die USA haben einen weiteren tragischen Meilenstein in der Corona-Pandemie verzeichnet: Am Mittwoch starben binnen eines Tages 3124 Menschen im Zusammenhang mit einer Virusinfektion, wie die Johns-Hopkins-Universität in ihren Daten festhielt. Das sind mehr Menschen, als bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 getötet wurden. Damals verloren 2977 Menschen ihr Leben.

Aktuell mehr als 106.000 US-Bürger im Krankenhaus

Nach einer Corona-Infektion befinden sich aktuell mehr als 106.000 US-Amerikanerinnen und Amerikaner im Krankenhaus. Es wurden mehr als 15 Millionen Infektionen verzeichnet und mehr als 290.000 Menschen sind im Zuge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Bis vergangene Woche war der Tag mit den meisten Corona-Opfern in den USA noch der 15. April, als New York City im Zentrum des Ausbruchs stand.

Die auch international bekannte Fernsehmoderatorin Ellen DeGeneres gab in den sozialen Medien bekannt, ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Derzeit fühle sie sich gut. Die Produktion ihrer Talkshow wurde vorerst bis Januar gestoppt.