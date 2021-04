Mehr als 30 Tote und viele Verletzte bei Zugunglück in Taiwan

Anzeige

Taipeh. Nach einem Zugunglück in Taiwan werden viele Todesopfer befürchtet. Wie die Behörden mitteilten, kamen nach dem Unfall am Freitag im Landkreis Hualian mindestens 34 Menschen ums Leben. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 61 Menschen in Krankenhäuser gebracht. Mehr als 70 Menschen seien weiterhin in den Trümmern des Zuges eingeschlossen.

Der Zug mit acht Wagen und mehr als 350 Passagieren an Bord war nach Angaben der Feuerwehr offenbar bei der Durchfahrt durch einen Tunnel entgleist. Kurz davor sei ein Baustellenfahrzeug einen Hang hinabgestürzt und habe den Zug getroffen.

Teile des Zuges stecken noch im Tunnel fest. Die Insassen kletterten durch Türen, Fenster und das Dach ins Freie. Die Rettungsarbeiten dauerten an.