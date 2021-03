Mehr als 22 Jahre unrechtmäßig in Haft: 500.000 Dollar Entschädigung

Anzeige

Anzeige

Jackson. Mehr als 22 Jahre saß ein Schwarzer in den USA unrechtmäßig in Haft und wird dafür jetzt mit 500.000 Dollar (415.000 Euro) entschädigt. Freigelassen worden war Curtis Flowers im Dezember 2019, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA entschieden hatte, dass die Staatsanwaltschaft ungerechtfertigerweise in mehreren Gerichtsverfahren gegen ihn keine schwarzen Geschworenen zugelassen hatte. Wegen vierfachen Mordes stand er sechsmal vor Gericht und verbrachte auch mehrere Jahre in der Todeszelle.

Im November 2020 hatte Flowers den Staat Mississippi auf Schadenersatz verklagt, nachdem klar geworden war, dass er wegen des Mordfalls aus dem Jahr 1996 nicht noch ein siebtes Mal angeklagt werden würde. Die 500.000 Dollar, die ihm das zuständige Gericht in einer bereits am Dienstag ergangenen Entscheidung zuerkannte, sind das Maximum, das in Mississippi vorgesehen ist. In solchen Fällen können 50.000 Dollar pro Jahr Haft ausgezahlt werden, aber nur bis zum zehnten Jahr.