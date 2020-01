Mehr als 1,3 Kilometer: Längster Schmugglertunnel zwischen USA und Mexiko entdeckt

Anzeige

San Diego. Zwischen Mexiko und den USA ist ein so langer Schmugglertunnel wie nie zuvor entdeckt worden. Sein Ursprung liege in einem Industriegebiet von Tijuana und er erstrecke sich über 1,3 Kilometer bis in den Bereich von San Diego hinein, verkündete der US-Zoll- und Grenzschutz am Mittwoch. Er sei etwa 1,68 Meter hoch, 60 Zentimeter breit und durchschnittlich 20 Meter unter der Oberfläche. Den Angaben zufolge ist der Tunnel mit einem Schienen- und Waggonsystem sowie einem Belüftungs- und Entwässerungssystem ausgestattet. Ein Aufzug führe hinunter zum Tunneleingang.

Zu Festnahmen oder Beschlagnahmen von Gegenständen habe die Entdeckung des Tunnels im Sommer 2019 nicht geführt. Mexikanische Ermittler hätten den Eingang ausfindig gemacht, und Beamte aus San Diego hätten von Mexiko aus die Kartierung vorgenommen. Der zweitlängste Schmugglertunnel war 2014 ebenfalls in San Diego entdeckt worden und umfasste etwa 900 Meter.

Unterirdische Tunnel sind keine Seltenheit

Unterirdische Tunnel seien zwar keine neue Erscheinung entlang der kalifornisch-mexikanischen Grenze, teilte Cardell T. Morant mit, der zuständige Beamte für Heimatschutzermittlungen in San Diego. Aber der Bau und die Länge speziell dieses Tunnels veranschaulichten doch die intensiven Bemühen von Schmugglern über die Grenze hinweg.

