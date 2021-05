Mehr als 120 Vermisste nach Schiffsunglück vor indischer Küste

Anzeige

Anzeige

Mumbai. Nach einem Schiffsunglück vor der Küste Indiens werden über 120 Menschen vermisst. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP. Demnach sei das Schiff infolge des heftigen Zyklons „Tauktae“, der seit dem Wochenende in Indien wütet, gekentert. Etwa 270 Menschen sollen insgesamt an Bord gewesen sein. Zwei Schiffe und ein Hubschrauber seien auf der Suche nach den Vermissten.

Bei dem Zyklon an der Westküste Indiens starben seit seiner Entstehung Ende vergangener Woche insgesamt mindestens 14 Menschen, wie örtliche Katastrophenschutzbehörden am Montag mitteilten. „Tauktae“ hatte für viel Verwüstung, Wind und Regen gesorgt. In der Finanzmetropole Mumbai wurden am Montag wegen des heftigen Sturms Züge ausgesetzt und der Flughafen geschlossen. Auch Stromverbindungen wurden Berichten zufolge gekappt, bei einigen Krankenhäusern wurden Dieselgeneratoren installiert.