Mehr als 1,1 Millionen Menschen fliehen vor Zyklon „Yaas“ in Indien

Neu Delhi. Der Zyklon „Yaas“ hat sich mit Hochwasser und heftige Regenfällen der Ostküste Indiens genähert. Teile der Küste in den Unionsstaaten Odisha und Westbengalen wurden am Mittwoch überflutet, wie die Behörden mitteilten. Mehr als 1,1 Millionen Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Der Zyklon erreichte Spitzengeschwindigkeiten von 155 Kilometern pro Stunde. Sein Zentrum lag nach Angaben der Meteorologiebehörde knapp 50 Kilometer südöstlich von Balasore in Odisha.

Der Zyklon ließ in Teilen Odishas mehr als 170 Liter Regen pro Quadratmeter niedergehen, wie der Wetterdienst mitteilte. Es wurden bis zu vier Meter hohe Flutwellen erwartet, die tieferliegende Gebiete überschwemmen könnten.

In Westbengalen habe es bereits zwei Tote gegeben, als der Sturm Elektroleitungen zerfetzte und zwei Personen Stromschläge erlitten, sagte Chefministerin Mamata Banerjee. Der Flughafen von Kolkata wurde geschlossen. Auch Züge wurden vorsichtshalber gestoppt. Vor einem Jahr hatte der Zyklon „Amphan“ den Osten Indiens und Bangladesch heimgesucht. Dabei kamen fast 100 Menschen ums Leben.