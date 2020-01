Megxit perfekt: Harry und Meghan verlieren ihre Titel

Anzeige

Der britische Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, dürfen sich nicht länger "Königliche Hoheit" nennen. Das teilte der Buckingham-Palast am Samstag mit. Die beiden hatten kürzlich angekündigt, von ihrer Rolle als Mitglieder des engeren Königshauses zurückzutreten.

"Nach vielen Monaten von Gesprächen und Diskussionen haben wir gemeinsam einen konstruktiven Weg für meinen Enkelsohn und seine Familie gefunden", teilte Queen Elizabeth auf Instagram mit. "Harry, Meghan und Archie werden für immer geliebte Mitglieder der Familie bleiben", heißt es in dem Statement. Sie erkenne die Herausforderungen an, die die intensiven Pflichten in den vergangenen Jahren mit sich gebracht hätten, schreibt die Queen.

Megxit: Harry und Meghan können neues Leben beginnen

Sie und die gesamte Familie hoffe, dass die Vereinbarung erlaube, dass die drei ein neues, glückliches und friedliches Leben beginnen könnten.

