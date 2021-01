Medienberichte: Polizist nach nach Ausschreitungen am Kapitol gestorben

Anzeige

Washington. Ein bei den Unruhen am Kapitol in der US-Hauptstadt Washington verletzter Polizist ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge gestorben. Der Beamte sei am Mittwoch von gewalttätigen Demonstranten attackiert worden, berichtet die Nachrichtenseite NPR unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Quelle. Auch der Sender CNN vermeldet den Tod des Polizisten und beruft sich dabei auf drei verschiedene Quellen. Trump-Anhänger hatten am Mittwoch das Parlamentsgebäude gestürmt.

Der Polizist ist damit die fünfte Person, die infolge der Unruhen ums Leben kam. Eine Frau war von der Kapitol-Polizei angeschossen und tödlich verletzt worden, teilte der Polizeichef der Hauptstadt, Robert Contee, mit. Drei weitere Personen seien durch „medizinische Notfälle“ gestorben.

Bei den Ausschreitungen von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump am Kapitol in Washington sind mindestens 68 Menschen festgenommen worden. Die Polizei in der US-Hauptstadt teilte am Donnerstag mit, 56 Polizisten seien verletzt worden. Zwei Rohrbomben und sechs Schusswaffen seien sichergestellt worden.