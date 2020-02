Terrorverdacht: Polizei erschießt mit Messer bewaffneten Mann in London

Anzeige

Anzeige

London. In London hat ein Mann nach Angaben der Polizei mehrere Menschen niedergestochen. Er wurde von der Polizei erschossen. Diese geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Terrorhintergrund aus.

Mehrere Terrorattacken im vergangenen Jahr

Bilder vom Tatort in sozialen Medien zeigten Fahrzeuge der Polizei und der Ambulanz. Hubschrauber kreisten über dem Tatort. Scotland Yard rief dazu auf, das Gebiet zu meiden. In London gab es in den vergangenen Jahren mehrere Terrorattacken mit Toten und Verletzten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Weitere Infos folgen.

RND/dpa