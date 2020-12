Medien: Mann verschanzt sich in Frankreich - mindestens zwei Verletzte

Anzeige

Domont. Ein bewaffneter Mann hat sich Medienberichten zufolge nahe Paris in einer Firma verschanzt. Mindestens zwei Menschen sollen zuvor verletzt worden sein, berichteten mehrere französische Medien am Donnerstagabend übereinstimmend.

Der Mann soll sich schließlich mit seiner Ehefrau in seiner Firma in Domont verschanzt haben. Eine Spezialeinheit der Polizei sei vor Ort, so der Sender France Bleu.

Die Hintergründe des Vorfalls waren noch völlig offen.