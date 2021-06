Medien: Ein Toter bei Schüssen an Feuerwache in Los Angeles County

Anzeige

Santa Clarita. An einer Feuerwache im Bezirk Los Angeles sind Schüsse gefallen. Dabei wurde Medienberichten zufolge am Dienstag ein Mitglied der Feuerwehr getötet. Sanitäter seien nach einem Notruf kurz vor 11.00 Uhr (Ortszeit) zum Schauplatz in der Gegend Agua Dulce nahe Santa Clarita rund 72 Kilometer nördlich der Metropole geeilt, teilte Leslie Lua von der Feuerwehr mit. Die Polizei sperrte das Areal ab, Streifen- und Krankenwagen säumten die Straße.

Rund 16 Kilometer östlich von der Feuerwache stand ein Haus in Flammen. Auch dort herrschte ein großes Polizeiaufgebot. Medien berichteten, dass ein vor dem Haus sichtbarer Körper möglicherweise zum Schützen gehöre.

Die Feuerwehr bezeichnete den Vorfall auf Twitter als „tragische Schießerei“. Man sammele aber noch Informationen und arbeite mit den Sicherheitsbehörden zusammen.