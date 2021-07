Wirbelsturm lässt Dorfbewohner ungläubig zurück

Anzeige

Buschhof. Die Gewalt der Natur bekamen am vergangenen Wochenende die Einwohner des kleinen Ortes Buschhof (Gemeinde Schwarz in Mecklenburg-Vorpommern) zu spüren. Mehr als viele Worte darüber, welche Kräfte walteten, sagt ein Foto: Es zeigt den stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde, Andreas Meinke, vor dem riesigen Wurzelballen einer umgestürzten Pappel.

„Ich saß auf der Terrasse und habe mich gefreut, dass es so schön regnet. Plötzlich gab es einen Höllenlärm, als ob ein Tornado starten würde”, berichtete Meinke der „Ostsee-Zeitung” von dem schweren Unwetter am Sonntagabend. Taubeneiergroße Hagelkörner seien dann bei dem Wirbelsturm rasend schnell in einer Höhe von etwa zwei Metern über dem Boden rotiert, wie Messer hätten sie alles abrasiert, was ihnen in den Weg kam. Ein Baum auf seinem Hof sei „wie ein Korken aus einer Flasche” nach oben gezogen, einige Meter fortgetragen und wieder abgeworfen worden. „So etwas habe ich noch nicht gesehen”, sagte der Landwirt der Zeitung.

Hartmut Schulz aus Buschhof auf seinem Hof, auf dem der Sturm erhebliche Schäden anrichtete. Auch das Haus ist betroffen. © Quelle: Björn Wagener

Ähnliche Bilder in anderen Teilen des Dorfes, an vielen Stellen wurden Bäume entwurzelt oder umgeknickt. Feuerwehr und Helfer mussten die Zufahrtswege von den umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Ästen befreien.

Meinke ist froh, dass bei dem Unwetter keine Menschen oder Tiere verletzt wurden. „So etwas muss man nicht noch mal erleben”, sagte er der “Ostsee-Zeitung”.