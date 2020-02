McDonald’s: In NRW und Niedersachsen kann man bald im Schnellrestaurant heiraten

Anzeige

Osnabrück. Na, ob das so romantisch ist? In Teilen NRWs und Niedersachsens können Paare künftig zwischen Fritten und Big Mac heiraten. Die Inhaber von McDonald’s Eckstein gaben auf ihrer Instagram-Seite bekannt: Ab sofort können sich Paare in den Räumlichkeiten der Burgerschmiede das Jawort geben.

“Ihr seid frisch verlobt und noch auf der Suche nach einer ausgefallenen Location? Wir bieten euch im Sommer eine freie Hochzeitstrauung auf einer unserer Terrassen an”, heißt es in dem Posting. “Na, seid ihr mutig genug, das mitzumachen?”

Filialen an der Nordsee, im Münsterland und in Ostwestfalen

Interessenten des Angebots hätten genügend Auswahl: Der Franchisenehmer Eckstein hat nicht nur in Osnabrück mehrere Filialen, sondern auch in weiteren Städten in Niedersachsen und NRW – etwa an der Nordseeküste, in Ostwestfalen und im Münsterland.

Ob das Angebot aber tatsächlich jemand annimmt? Auf der Instagram-Seite des Unternehmens ist das Interesse bislang verhalten. “Markiert eure liebsten oder Menschen, für die das infrage kommt”, ruft der Inhaber auf. Bislang haben das allerdings nur zwölf Leute getan.

