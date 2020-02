McDonald's: Fast-Food-Kette verkauft Kerzen mit Geruch des Hamburger Royal TS

Anzeige

Na dann, guten Appetit! Die Fast-Food-Kette McDonald’s bietet in den USA jetzt Kerzen an, die nach dem Hamburger Royal TS (in Amerika: Quarter Pounder) riechen. Verkauft im Sechserpack, haben die Kerzen die Geruchsnoten Brötchen, Ketchup, Gewürzgurken, Käse, Zwiebeln und Rindfleisch. Die Kerzen werden anlässlich des 50. Geburtstags des beliebten Hamburgers unters Volk gebracht, berichtet CNN.

Und damit nicht genug - McDonald’s hat noch mehr Hamburger Royal TS-Fanartikel auf den Markt gebracht, darunter Handschuhe, Kalender, T-Shirts, Broschen, Schuhe, Aufkleber und Anstecker. Erhältlich ist das Merchandise auf der Webseite des McDonald’s-Fanclubs in den USA.

RND/seb