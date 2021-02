Tiroler Gemeinde Mayrhofen soll wegen Corona-Mutation isoliert werden

Anzeige

Wegen der vermehrten Ausbreitung der südafrikanischen Corona-Mutation in Mayrhofen im Zillertal soll die Tiroler Gemeinde für eine Woche isoliert werden, berichten unter anderem tirol.orf und die „Kronen Zeitung“. Zuvor sei es in einem Kindergarten zu mindestens neun Fällen und in einer Schule zu mindestens einem Fall gekommen. Insgesamt sind demnach am Mittwoch 42 Personen in Mayrhofen aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Ein Verlassen des Ortes soll in dieser Woche der Isolation laut den Berichten dann nur mit einem negativen Corona-Test möglich sein. Wann die Maßnahme beginnt, ist demnach noch unklar. Details wolle das Land am Mittwoch noch bekannt geben.