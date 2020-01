Massenschlägerei wegen “Beziehungsstreit” zwischen Elfjährigen

Anzeige

Duisburg. Ein von der Polizei so betitelter "Beziehungsstreit" zwischen einem Elfjährigen und einer Elfjährigen hat in Duisburg zu einer Massenschlägerei zwischen den Familien der Kinder geführt. Die Familien hatten sich laut Polizei am Sonntagabend auf einer Straße zur Klärung des Streits getroffen. Nach dem Austausch von Beleidigungen sei es zu einer Rangelei zwischen etwa 20 Angehörigen gekommen, berichtete die Behörde am Montag. Auch ein Messer und ein Holzknüppel seien im Spiel gewesen.

Die Besatzungen von acht Streifenwagen konnten die Lage schließlich beruhigen. Zwei Männer (32, 38) kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung.

RND/dpa