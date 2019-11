Massenprotest in Frankreich gegen Gewalt gegen Frauen

Anzeige

Paris/Rom. Zehntausende Menschen haben in Frankreich gegen Gewalt protestiert, die sich gegen Frauen richtet. Zahlreiche Teilnehmer in Paris trugen am Samstag lila Spruchbänder oder Plakate. Proteste gab es auch in anderen Städten des Landes, wie französische Medien berichteten. Das Bündnis #Noustoutes hatte zu den Aktionen aufgerufen. Unter dem Motto "Nicht eine weniger" gingen auch in Rom tausende Frauen auf die Straße. An der Spitze marschierten Vertreterinnen von Frauenhäusern und Beratungsstellen.

Ein Schätzung im Auftrag französischer Medien nannte allein für Paris 49 000 Teilnehmer, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Von der Spitze des Staates gab es Rückenwind: Präsident Emmanuel Macron signalisierte via Twitter, er unterstütze jede Frau, die sexistische oder sexuelle Gewalt erfahren habe. Die Regierung und die ganze Nation sollten "in der großen Sache" mobilisiert bleiben.

Mindestens 116 Frauen in Frankreich dieses Jahr vom (Ex-)Partner getötet

Mindestens 116 Frauen wurden in Frankreich seit Jahresbeginn von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet, wie eine Recherche von AFP ergab. Aktivisten berichteten hingegen von mindestens 137 Frauen, die getötet wurden. Im vergangenen Jahr gab nach offiziellen Angaben 121 Todesopfer.

In Frankreich wird über das Thema seit Monaten debattiert. Gleichstellungsministerin Marlène Schiappa rief im Sommer einen Runden Tisch ins Leben. Aktivistinnen hatten der Regierung damals vorgeworfen, nicht ausreichend zu handeln. Die Mitte-Regierung will an diesem Montag Ergebnisse vorstellen, auch Regierungschef Édouard Philippe will sich äußern.

In Italien 2019 laut Medien 94 Frauen ermordet

In Italien wurden in diesem Jahr laut Medienberichten 94 Frauen ermordet. Erst am Freitag wurde eine 30 Jahre alte Frau in Palermo von ihrem Liebhaber erstochen. "Es scheint leider wie ein Virus zu sein, eine schreckliche Sache, die da geschieht, und die nicht den gesellschaftlichen Skandal auslöst, den sie sollte", sagte die frühere Parlamentspräsidentin Laura Boldrini als eine der Prominenten unter den Demonstrantinnen.

Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel demonstrierten 10 000 Menschen gegen Gewalt gegen Frauen.

RND/dpa