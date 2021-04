Augenzeugenberichte von der Massenpanik in Israel: „Papa, ich kann nicht atmen“

Anzeige

Meron. Zehntausende sind unterwegs, aber es gibt nur einen Ausgang, immer dichter wird das Gedränge - Panik bricht aus. Ein fröhliches religiöses Fest endete in einer der schlimmsten zivilen Katastrophen der israelischen Geschichte. Rettungskräfte schildern am Tag danach Bilder, wie ma sie nur von Terroranschlägen kennt. Überall Tote, Verletzte, Schreie des Schmerzes, Schreie der Verzweiflung. Ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka spricht in einem Interview von einem „unerträglichen Ereignis“. „44 Menschen, die Freude erleben wollten, und die in Leichensäcken zurückkommen“, sagte Motti Buckchin der Nachrichtenseite „ynet“ am Morgen, als die offizielle Zahl der Toten noch 44 betrug. Am Mittag waren 45 Menschen infolge der Massenpanik gestorben.

Augenzeuge: „Die Leute haben geschrien“

In der israelischen Zeitung „Haaretz“ fasst ein Augenzeuge namens Arik seine erschütternden Erlebnisse zusammen: „Die Leute haben geschrien: ‚Ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen.“ Auch ein Junge habe angefangen, zu schreien: „Papa, ich kann nicht atmen.“ Und weiter erzählt Arik, wie sich jemand über ihn übergeben habe. Ein anderer habe auf seinen Beinen gelegen, „Ich schrie ihn an, sich zu bewegen, aber er war bewusstlos.“

Auch Anwohner Shachar kommt in „Haaretz“ zu Wort: „Es war ein Chaos.“ Zuerst habe er an einen kleinen Zwischenfall gedacht, „aber nachdem wir eine Bahre nach der anderen sahen, ohne dass ein Ende in Sicht gewesen wäre, verstanden wir. An den Toten war kein Blut zu sehen, sie alle waren erstickt.“

Verletzter: „Wir flehten sie an, die Tore zu öffnen“

Eliyahu, der bei der Katastrophe verletzt wurde, beschrieb eine Szene der totalen Verwirrung. „Wir versuchten zu gehen, aber die Polizei hatte alle möglichen Bereiche abgesperrt und ließ uns nicht“, sagte er. „Wir flehten sie an, die Tore zu öffnen, um rauszukommen, aber aus irgendeinem Grund ließ die Polizei die Leute nicht gehen. Jeder wurde geschubst, die Leute wurden einfach zu Tode getrampelt.“ Er selbst sei schließlich ohnmächtig geworden.

Video Israel: Dutzende Tote bei Massenpanik auf jüdischem Fest 1:09 min Ein Sprecher des Rettungsdienstes sprach am frühen Freitagmorgen von einer „unfassbaren Katastrophe“. Mindestens 45 Menschen kamen ums Leben. © dpa

Dem israelischen Fernsehsender KAN sagte ein Rettungssanitäter: „Es wurden mehrere Verletzte gemeldet. Wir dachten zunächst an Schwächeanfälle und Patienten, die wir nur rausbringen müssten. Als wir eintrafen, war die Situation aber völlig anders. Dutzende lagen am Boden. Leute liefen blutend durch die Gegend. Auch Kinder sind verletzt. Es sind sehr harte Bilder.“ Während der Mann spricht, ringt er mit der Fassung.

Größte religiöse Feier

Das Lag Baomer Fest im Norden Israels ist eine der größten religiösen Feiern weltweit. Einmal im Jahr kommen vor allem strengreligiöse Juden zum Berg Meron und erinnern an einen Rabbiner, der am Fuße des Berges begraben wurde. Feuer werden angezündet. Die Gläubigen springen und singen. Diesmal endeten die Feierlichkeiten in einer Katastrophe.