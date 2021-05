Massenkarambolage mit 15 Autos auf der A 2 bei Gütersloh – mindestens sieben Verletzte

Anzeige

Gütersloh. Mehr als ein Dutzend Autos sind auf der A2 bei Gütersloh am Sonntagnachmittag in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Nach Feuerwehrangaben wurden sieben Menschen schwer verletzt, davon eine Person lebensgefährlich. Die Schwerverletzten seien per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Gütersloh, Michael Schnatmann. Insgesamt hätten sich 23 Personen in 15 beteiligten Autos befunden. Einige Weitere würden ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

In dem Unfallabschnitt zwischen der Rastanlage Gütersloh und der Ausfahrt Gütersloh sei bei dem Einsatz ein Zelt aufgebaut worden, um die Autoinsassen wettergeschützt unterzubringen, bis sie von den Notärzten gesichtet werden konnten. Etwa 50 Feuerwehrleute und etwa die gleiche Zahl an Rettungskräften waren den Angaben vor Ort. Der Feuerwehrsprecher berichtete von einer etwa 50 bis 100 Meter langen Unfallstelle auf der A2 bei Gütersloh. In dem dreispurigen Bereich erstreckte sich ein Trümmerfeld auf etwa anderthalb bis zwei Spuren. Die Feuerwehr sei am Sonntag gegen 15.10 Uhr alarmiert worden.

Es bildete sich ein etwa zwei Kilometer langer Stau. Die Auswirkungen auf den Verkehr hielten sich im Rahmen, erläuterte der Polizeisprecher. Zur Unfallursache machte die Behörde zunächst noch keine Angaben und verwies auf laufende Ermittlungen.

Vermutlich habe ein Starkregenschauer zu der Kollision geführt, berichtet die „Neue Westfälische“.