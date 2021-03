Massenkarambolage in Finnland nach heftigem Schneefall: Rund 30 Autos beteiligt

Anzeige

Helsinki. Heftiger Schneefall hat am Dienstag in Südfinnland zu chaotischen Verhältnissen auf den Straßen geführt. In der Nähe von Espoo kollidierten rund 30 Autos. Auch nach dem Eintreffen von Polizei und Rettungskräften krachten noch Fahrzeuge ineinander, wie der finnische Rundfunk Yle berichtete. Ob jemand dabei verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

In Vantaa fiel ein LKW von einer Brücke und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei warnte vor schlechten Straßenverhältnissen entlang der gesamten Südküste.