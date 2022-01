Maskenverweigerer verletzt Busfahrer in Krefeld

Anzeige

Anzeige

Krefeld. Nach der Aufforderung, seine Schutzmaske aufzuziehen, hat ein Fahrgast eine Scheibe in einem Linienbus in Krefeld zerschlagen und den Busfahrer verletzt. Zuvor habe er den 45-Jährigen mehrfach beleidigt, berichtete die Polizei am Freitag. Schließlich habe er mit der Faust die Scheibe der Fahrerkabine zertrümmert.

Der Fahrer sei durch umherfliegende Glassplitter mit mehreren kleinen Schnitten verletzt worden. Noch während der Fahrt habe der Täter dann die hintere Bustür gewaltsam geöffnet, sei aus dem Bus gesprungen und verschwunden.