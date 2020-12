Maskenverweigerer hustet, spuckt und bedroht Menschen mit Waffe

Anzeige

Bremen. Ein Mann hat auf dem Parkplatz eines Discounters in Bremen mehrere Menschen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der Mann sei vorher einer Verkäuferin aufgefallen, weil er in dem Geschäft keinen Mund-Nasen-Schutz trug und laut hustete, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Als die Frau ihn daraufhin ansprach, schrie er sie an, bespuckte sie und ging nach draußen. Dort zog er eine Waffe, bedrohte mehrere Menschen und flüchtete anschließend.

Maskenverweigerer hatte 2,2 Promille im Blut

Nach einer erfolglosen Fahndung stellte sich der 36 Jahre alte Mann mehrere Stunden später am Samstagabend der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Die Waffe, einen Schreckschussrevolver, hatte er vorher in der Wohnung seines Bruders deponiert. Sie wurde von der Polizei beschlagnahmt. Gegen den mutmaßlichen Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.