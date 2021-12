Social-Media-Stars: Zebras nach Monaten auf der Flucht wieder bei ihrer Herde

Anzeige

Upper Marlboro. Die in sozialen Netzwerken mit großer Anteilnahme verfolgte Freiheit zweier flüchtiger Zebras in den USA hat ein Ende genommen. Die beiden Tiere, die Ende August von einer Farm in Upper Marlboro im Staat Maryland geflohen waren, wurden eingefangen und zu ihrer Herde zurückgebracht, wie die zuständige Tierbehörde und das US-Landwirtschaftsministerium einem Bericht der „Washington Post“ zufolge erfuhren.

Anwohner in der Region hatten in sozialen Netzwerken von Sichtungen der Tiere berichtet, seitdem diese aus ihrer nach Angaben von Behördenvertretern etwa 40 Tiere umfassenden Herde getürmt waren. Ein drittes Zebra, das mit den beiden ausgebrochen war, überlebte seine Freiheit nicht und starb nach kurzer Zeit in einer illegalen Schlingenfalle auf einem Nachbargrundstück der Farm.

Nachdem im Oktober ein weiteres Zebra tot auf der Farm gefunden wurde, muss sich der Besitzer der Tiere wegen Tierquälerei verantworten. Ihm wird vorgeworfen „unnötiges Leiden oder Schmerzen bei einem Zebra“ verursacht zu haben, kein nährstoffreiches Futter in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt zu haben und der Herde einen vernünftigen Unterstand schuldig geblieben zu sein. Der Anwalt des Mannes erklärte, sein Mandant sei ein geachteter Geschäftsmann in Prince George’s County und freue sich darauf, vor Gericht belegen zu können, dass die Vorwürfe nicht gerechtfertigt seien.

Zebras hatten Parodie-Account bei Twitter

Kontrolleure des Landwirtschaftsministeriums hatten in einem Bericht jüngst erklärt, die Zebras seien „während des Entlade-Prozesses“ geflohen. Die Zebraherde wurde nach Behördenangaben über den Sommer von Florida nach Maryland verlegt.

Vertreter des Landkreises hatten mit den Pflegern der Tiere wochenlang versucht, die Flüchtigen mit Hilfe von Futter und anderen Zebras in ein Gehege zu locken. Auf einem Parodie-Account bei Twitter über die flüchtigen Zebras hieß es am Dienstag: „Nun gut, nun gut, nun gut... sie haben uns gekriegt. Wir hatten eine großartige Zeit und es dreht sich alles darum, draußen zu sein.“