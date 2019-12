„Marriage Story” und „The Irishman”: Das sind die Favoriten für die Golden Globes

Anzeige

Hollywood läuft sich warm für die Oscars. Die Goldritter werden im kommenden Jahr schon am 9. Februar vergeben – deshalb müssen sich auch alle anderen Verbände in der bereits angelaufenen US-Preissaison sputen. Gestern hat der für die Golden Globes zuständige Zusammenschluss der Auslandspresse in Los Angeles seine Nominierungen bekanntgegeben – das Häuflein von rund 100 Filmjournalisten hat schon oft den richtigen Instinkt bewiesen.

Sollte das auch 2020 so sein, darf Regisseur Noah Baumbach bei der Globe-Gala am 5. Januar für seinen Netflixfilm „Marriage Story“ hoffen. Das Scheidungsdrama führt mit sechs Nominierungen das Globe-Rennen an, dicht gefolgt von Martin Scorseses Mafiaepos „The Irishman“ (ebenfalls Netflix) und Quentin Tarantinos Nostalgietrip „Once Upon a Time in Hollywood“ mit je fünf Nennungen. Der „Joker“ mit Joaquin Phoenix hat vier Chancen.

Zu den nominierten Schauspielern zählen Renée Zellweger („Judy“, deutscher Kinostart. 2. Januar), Scarlett Johansson und Adam Driver aus „Marriage Story“ und Daniel Craig („Knives Out“, ebenfalls 2. Januar).

Der deutsche Oscarkandidat „Systemsprenger“ blieb in der Auslandskategorie außen vor – gegen eine starke Konkurrenz wie „Parasite“ (Südkorea), „Les Misérables“ (Frankreich, am 23. Januar im Kino) und „Leid und Herrlichkeit“ (Spanien).

Anwärter für die beste TV-Dramaserie des Jahres ist unter anderem „The Crown", in der die Geschichte der britischen Königin Elisabeth II. erzählt wird. Die Netflix-Serie tritt an gegen „Big Little Lies" und „Succession" von HBO, „Killing Eve" von BBC America und „The Morning Show" mit Jennifer Aniston von Apple TV+.

Zwei Globe-Preisträger stehen bereits fest. Die US-Moderatorin Ellen DeGeneres (61) soll im Januar den Carol-Burnett-Preis als Ehrung für besondere TV-Persönlichkeiten erhalten. Tom Hanks (63) wird mit dem Cecil B. DeMille Award für sein Lebenswerk gewürdigt, dieser Preis ging zuletzt an Jeff Bridges.

Die Golden-Globe-Gala am 5. Januar dürfte spannend und bissig werden. Zum fünften Mal steht Ricky Gervais als Gastgeber auf der Bühne. Der britische Komiker ist dafür bekannt, dass er Stars scharfzüngig verulkt. Die Verleihungszeremonie erfolgt bei einem Gala-Dinner in Beverly Hills, die Show ist traditionell lockerer als die Oscar-Vergabe - es fließt auch mehr Champagner.