Illegale Faschingsfeier: Etwa 100 Narren treffen sich ohne Hygieneregeln

Bierzelt „dahoam“

Funktioniert der politische Aschermittwoch ohne Bierzelt? Die Parteien wollen es heute wissen – und veranstalten das Haudrauf-Rededuell per Videokonferenz für zu Hause. Die CSU hat sogar Bier und Fähnchen an ihre Unterstützer versandt. Passt das in die Zeit?